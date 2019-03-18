Египет получит десятки российских истребителей Су-35

Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков сверхзвуковых истребителей Су-35. Об этом сообщает газета “Коммерсантъ” со ссылкой на сотрудников предприятий оборонной промышленности.

Контракт на поставку истребителей и средств авиационного поражения к ним заключён на сумму около $2 млрд. Соглашение, как утверждается, вступило в силу в конце 2018 года, сами поставки планируются на 2020–2021 годы. По словам собеседников газеты, контракт “гарантирует загрузку мощностей производителя машины – Комсомольского-на-Амуре авиационного завода – на несколько лет вперед”.

Каир активно занялся перевооружением после прихода к власти в 2013 году Абделя-Фаттаха ас-Сиси, который при поддержке военных отстранил от власти президента Мухаммеда Мурси. На данный момент Египет является одним из крупнейших покупателей российского вооружения и российской военной техники. Москва уже поставляет Египту истребители МиГ-29М/М2, боевые вертолёты Ка-52, системы противовоздушной обороны, стрелковое оружие и боеприпасы. На вооружении страны также есть советские истребители МиГ-21.

В 2015 году Россия заключила контракт на поставку Су-35 с КНР, в конце 2018 года – с Индонезией. При этом к Китаю за сделку с Россией были применены санкции США. Попавшим под санкции, среди которых – соответствующий департамент Министерства обороны, запрещено ходатайствовать о получении экспортных лицензий или вступать в сделки с американскими финансовыми учреждениями. Индонезийские власти не намерены отменять сделку по Су-35, несмотря на угрозу санкций. Поставка первых истребителей в Индонезию может начаться уже в конце 2019 года.