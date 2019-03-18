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В Утрехте произошла стрельба, власти не исключают, что это был теракт

Утрехт

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В городе Утрехт в Нидерландах произошла стрельба в трамвае. Власти не исключают версию теракта.

По последним сообщениям полиции, был убит по крайней мере один человек. Есть раненые, их точное число не известно.

По сообщениям некоторых очевидцев, стрелявших было несколько, они скрылись. О задержании кого-либо пока не сообщалось. Полиция перекрыла территорию в центре города. Городским школам было рекомендовано закрыть двери, никого не впускать и не выпускать.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что правительство проводит экстренное заседание в связи со случившимся.

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