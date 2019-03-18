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Компанию бывшего зятя Путина не нашли по юридическому адресу

Кирилл Шамалов

Компания "Ладога менеджмент", принадлежащая Кириллу Шамалову, которого называют бывшим зятем президента России Владимира Путина, не обнаружена по указанному юридическому адресу. Об этом сообщает МБХ-медиа, ссылаясь на данные информационной системы "СПАРК-Интерфакс".

Федеральная налоговая служба 15 марта включила "Ладогу менеджмент" в так называемый негативный реестр, так как адрес признан недостоверным. Предоставление в налоговую службу недостоверных сведений о компании - административное правонарушение, за которое может грозить штраф в размере до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение или предоставление заведомо ложных данных может привести к дисквалификации должностных лиц на срок от одного до трёх лет. Также органом ФНС возможна подача иска о ликвидации юридического лица.

По данным "Спарк-Интерфакс", "Ладога менеджмент" находится в Москве по адресу Пресненская набережная, дом 10 в бизнес-центре "Башня на набережной". Компания входит в реестр малого и среднего предпринимательства и занимается вложением в ценные бумаги. Генеральный директор и совладелец компании — Кирилл Шамалов.

В 2016 году Кирилл Шамалов, которого называли мужем предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой, стал самым молодым российским миллиардером и вошёл в список Forbes. В 2018 году Кирилл Шамалов занимал 75 позицию в рейтинге "200 богатейших бизнесменов" России с состоянием в $1,4 млрд. После сообщений СМИ о разрыве Шамалова с Тихоновой, состояние предпринимателя, по оценке Forbes, уменьшилось и составляет $950 миллионов.

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