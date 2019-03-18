Суд отклонил иск о запрете противогололёдных реагентов в Москве

Тверской суд Москвы отклонил иск столичных муниципальных депутатов к департаменту ЖКХ города, в котором они требовали запретить ведомству использовать химические реагенты для борьбы с гололёдом. Об этом Радио Свобода сообщил один из истцов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

По его мнению, в ходе слушаний судья проявила демонстративную предвзятость. Она отказала истцам в судебной экспертизе реагентов, а также в допросе свидетелей, которые зафиксировали в медицинских учреждениях вред здоровью, полученный в результате взаимодействия с химикатами, – речь, в частности, шла об аллергических реакциях и заболеваниях дыхательных путей.

Суд также отказался вызвать в качестве свидетелей мэра Москвы Сергея Собянина и его заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Илья Яшин заявил, что будет обжаловать решение суда.

Кроме Яшина, иск к департаменту ЖКХ Москвы подавали муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас. В качестве доказательства вреда реагентов и мотивировки их запрета они ссылались на исследование, проведённое учеными МГУ. По мнению истцов, использование реагентов нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленное 42-й статьей Конституции РФ и природоохранным законодательством. Также муниципальные депутаты предлагали заменить химикаты гранитным щебнем.

В свою очередь, власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от применения реагентов. В департаменте здравоохранения Москвы выражали уверенность, что они не вызывают массовых аллергических реакций.

В качестве реагентов в Москве используются композиции хлористого кальция, натрия, хлоридов натрия и калия, формиата натрия, солей муравьиной кислоты и пищевой соли.

Летом 2018 года со ссылкой на сайт госзакупок сообщалось, что власти Москвы выделили на закупку противогололёдных реагентов около 6 миллиардов рублей. Заказчиком поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".