Из-за шторма на юге Африки погибли более ста человек

На юго-востоке Африки не менее 162 человек стали жертвами тропического циклона Идай, который обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави. Десятки людей числятся пропавшими без вести. Четвертый по величине мозамбикский город Бейра практически разрушен циклоном. Такие данные приводит агентство France Рress со ссылкой на местные власти и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Согласно заявлению Красного Креста, 90 процентов города Бейра с населением около 530 тысяч человек и его окрестности были "повреждены или полностью разрушены".

Наиболее пострадавшие районы остаются недоступны, так как обширные участки земли затоплены, разрушены дороги и линии связи. Погодные условия затрудняют выполнение воздушно-спасательных операций. Министр окружающей среды Мозамбика предупредил, что количество погибших может возрасти.

В феврале 2000 года на Мозамбик обрушился циклон Элин. Тогда из-за тропического шторма погибли 350 человек, 650 тысяч человек по всей южной части Африки остались без крова.