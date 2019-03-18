Праздник аннексии

Россияне тотально радуются тому, что пять лет назад РФ оторвала кусок территории у "братской" Украины. Они сейчас понимают, что эта аннексия надолго разделила народы? Обсуждают политики Мустафа Джемилев и Владимир Милов, политологи Андрей Окара и Владимир Фесенко, журналист Павел Каныгин. Ведущая Елена Рыковцева

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