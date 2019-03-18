Арестованного два года назад в Москве американца отпустили из СИЗО

Солнцевский районный суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений уголовное дело против гражданина США Гейлена Грандстаффа, постановив отпустить его из-под ареста.

В 2017-м году Грандстафф заказал через интернет-магазин Alibaba пептиды, которые ему прописали врачи, а также чистящее средство для самогонного аппарата. Однако на таможне в чистящем средстве обнаружили запрещённый в России гамма-бутиролактон.

Против Грандстаффа возбудили дело о контрабанде психотропных веществ. По соответствующей статье уголовного кодекса ему грозит до 20 лет лишения свободы. В июле 2017-го года он был отправлен под арест.

По словам американца, он не знал, что вещество входит в состав чистящего средства.

Грандстафф живет в России восемь лет. Он работает преподавателем английского языка.