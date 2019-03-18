В Якутске прошло многотысячное собрание против мигрантов

В Якутске в понедельник в местном спорткомплексе прошло собрание жителей республики, поводом для которого стало изнасилование местной жительницы мигрантом из Средней Азии. В акции приняли участие более трёх тысяч человек, в том числе глава Якутии Айсен Николаев, мэр Якутска Сардана Авксентьева и другие высокопоставленные чиновники региона.

Николаев призвал собравшихся к единению и призвал не допустить самосуда и противоправных действий. Он обещал бороться с нелегальными мигрантами. "Если необходимо, будем принимать новые ограничительные и запретительные меры в отношении трудовых мигрантов", - заявил Николаев.

Авксентьева, выступая перед собравшимися, заявила, что "нужно навести порядок". Позже на своей странице в фейсбуке она заявила, что собравшиеся поддержали ее решение о проверках предприятий, на которых могут работать нелегальные мигранты. "Выбивая нелегальную экономическую почву из-под ног таких псевдо-предпринимателей и непрозрачного этнического бизнеса, мы сможем навести определенный порядок в данных вопросах", - заявила мэр Якутска.

В воскресенье в Якутске прошел стихийный митинг против мигрантов. Акцию протеста спровоцировало сообщение об изнасиловании местной жительницы. Следственный комитет по Якутии заявил, что утром 17 марта трое неизвестных насильно заставили пострадавшую сесть в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя время она заявила в полицию об изнасиловании.