В Москве сегодня умер режиссер и сценарист, Народный артист СССР Марлен Хуциев. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов. Ему было 93 года.

Марлен Хуциев умер в Боткинской больнице, куда был доставлен на прошлой неделе с внутренним кровотечением, рассказал собеседник агентства. В конце 2018 года Хуциев отказался ложиться в больницу без жены Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

Хуциев родился в 1925 году в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии и киностудии имени Горького, а с 1965 года - на "Мосфильме".

Среди картин, снятых режиссером - "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Застава Ильича", "Послесловие", "Бесконечность", "Июльский дождь", "И все-таки я верю..." . Его последней работой стала драма "Невечерняя". Картина должна выйти в 2019 году. Это фильм-диалог двух писателей – Чехова и Льва Толстого – по всем главным русским вопросам. Хуциев выступил режиссером и сценаристом фильма.

За фильм "Застава Ильича" получил призы Венецианского кинофестиваля и фестиваля европейского кино в Риме. В 1999 году ему вручили специальный приз "Кинотавра" за выдающийся вклад в развитие российского кино, а в 2002 году — "Лавровую ветвь" за вклад в кинолетопись.