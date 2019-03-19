Сенатор Уоррен предлагает упразднить коллегию выборщиков

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен считает, что в США следует внести изменения в систему президентских выборов, в частности, отменить коллегию выборщиков. Посредством этого института граждане США выбирают президента страны на протяжении 230 лет.

Уоррен, которая планирует баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, заявила в эфире телеканала CNN, что в конституцию должны быть внесены соответствующие изменения, чтобы при подсчете голосов учитывалось волеизъявление каждого американца.

На встрече с общественностью Уоррен напомнила о широко известном факте, когда республиканцы, борющиеся за Белый дом, как правило, не ведут предвыборную агитацию в штатах, известных своими сильными симпатиями к демократам, и наоборот. Причина этого, отметила сенатор, коренится в логике коллегии выборщиков. Согласно которой кандидат, набравший даже минимальное большинство голосов избирателей в каком-нибудь штате, получает мандаты всех до единого выборщиков, закрепленных за данным штатом. Затем выборщики коллективно избирают президента. По мнению Уоррен, это "глубоко антидемократическая практика", поскольку она сводит на нет голоса жителей всех тех штатов, в которых их кандидат проиграл. "В подлинной же демократии должен учитываться каждый голос, поэтому с коллегией выборщиков как с институтом следует покончить", - заявила Уоррен под бурные аплодисменты слушателей.

Дважды в течение последних 20 лет республиканцы завоевывали Белый дом, проигрывая своим соперникам по общему числу голосов, набранных в масштабах всей страны. В 2000 году Джордж Буш-младший одолел таким образом Ала Гора, а в 2016 Трамп взял верх над Хиллари Клинтон.