В Якутии десятки автобусов не вышли на маршруты после протестов

В Якутске сегодня не вышли на маршрут более 80 водителей автобусов. Это случилось после публикации в социальных сетях видео "антимигрантских" акций, которые начались после изнасилования местной жительницы мигрантом из Центральной Азии. Как сообщает издание Sakhaday, 18 марта несколько человек избили водителя автобуса. Видео с этим и другими похожими инцидентами сейчас распространяются по социальным сетям.

По данным "Единой диспетчерской службы" Якутска, на маршруты не вышло 80-90 машин из 430 автобусов. Водители сообщают о технических неполадках, некоторые беспокоятся за безопасность. Руководитель некоммерческого партнерства "Союз автоперевозчиков Якутска" Андрей Косицкий в свою очередь сообщил, что сейчас ситуация под контролем и на маршрутах не хватает 30-40 машин. А конфликтные ситуации, по его словам, были вчера, сегодня такого не наблюдается.

Кроме не вышедших на маршруты автобусов, жители увидели и закрытые овощные киоски. Ранее мэр Якутска заявила, что в городе состоятся внеплановые проверки служб такси, предприятий общественного питания и торговли. У мигрантов проверят разрешительные документы и регистрацию.

17 марта в Якутске прошла стихийная акция протеста. Поводом для акции стало изнасилование местной жительницы мигрантом из Центральной Азии. После митинга правоохранительные органы взяли под контроль мечеть в Якутске. Приезжим начали поступать угрозы. На мигранта-водителя автобуса напали семь человек.

Полиция задержала троих подозреваемых в похищении и изнасиловании местной жительницы. Как сообщается, подозреваемый в изнасиловании признал свою вину - он находится под арестом. Двое других задержанных обвиняются в незаконном лишении свободы.