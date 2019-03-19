"Предсказуемость беззакония": соцсети о приговоре Титиеву

Важная новость в хронике политических репрессий в России: вынесен приговор чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву.

Социальные сети вчера и сегодня больше напоминают монолог, горький и гневный.

Тимофей Дзядко:

Репрессии, XXI век. Чечня, Россия

Приговор Оюбу Титиеву, правозащитнику, главе чеченского Мемориала. Его предшественницу на этом посту Наталью Эстемирову убили

Таня Локшина:

Дело Титиева - грубая фабрикация. Любому, побывавшему в суде или просто читавшему материалы, это очевидно.

Кирилл Гончаров:

Представьте себе, 60-летний! правозащитник! в Грозном! разъезжает в автомобиле с наркотиками!?

Дело насквозь политическое. Нужно бороться за его отмену.

Сил его родным и близким.

Александр Черных:

до последнего момента не верилось, что они на это пойдут. приговор -- настоящий позор.

Николай Рыбаков:

Безумие и жестокость. Будем бороться за отмену приговора и восстановление справедливости!

Дмитрий Макаров:

Приговор, неправосудность и лживость которого очевидна любому, кто хоть как-то следил за процессом. Рискну предположить, что очевидна она и судье, и стороне обвинения. От того, что много раз повторяется ложь, она не станет правдой. Последнее слово Титиева - слово честного человека из-за решетки, обращённое, в том числе и к тем, кто из-за страха или желания выслужиться забыл и про честь, и про совесть.

Илья Вайцман:

Четыре года колонии-поселения "присудили" Оюбу Титиеву по АБСОЛЮТНО, нагло и показательно фальсифицированному делу. Фальсифицированному настолько, что при явном конфликте интересов его рассмотрение отказались переносить в другой субъект федерации (как положено), потому что оно развалилось бы даже в российском суде - просто в другом регионе. Где распоряжение Кадырова "посадить" не имеет силы закона подобный процесс бы уже не прокатил - слишком наглый фальшак.

Сергей Давидис:

Хотя это и было ожидаемо, но предсказуемость беззакония не делает его менее беззаконным. Осуждение заведомо невиновного человека на основании очевидно убого сфабрикованных "доказательств" не перестает быть преступлением против правосудия. И не только судьи Зайнетдиновой и полицейских-лжесвидетелей, которые в условиях террористической диктатуры Кадырова вынуждены выбирать между соучастием палачам и ролью жертвы. В первую очередь, это еще одно преступление клики Кадырова-Путина.

Виктория Ивлева:

Думаю, что в виновность Оюба не верит в Чечне никто, ни один человек.

Если бы судить по совести и по закону, то выступление судьи должно было уложиться секунд в тридцать и быть примерно таким: Титиев Оюб Салманович не виновен в инкриминируемых ему деяниях и освобождается из-под стражи в зале суда с последующей выплатой компенсации за все мучения.

Понятно, что судья предпринимает попытку оправдать главного заказчика дела Оюба средневекового тирана Рамзана Кадырова.

Божий суд это оправдание все равно не возьмёт в расчёт.

Станислав Дмитриевский:

Столкнулся тут в ролике одной уважаемой правозащитной организации об Оюбе Титиеве с термином "кадыровский режим". Друзья дорогие, ну не существует никакого кадыровского режима. Есть путинский режим, и есть назначенные и напрямую контролируемые Путиным гауляйтеры, реализующие политику верховного тирана применительно к ситуации в каждой из провинций империи. И то, что в один регион посажен на кормление откровенный людоед, а в другой - просто жулик или даже лично честный технократ, общей сути режима не меняет. Конечно, Кадыров - людоед и садист, но дело не в нем. Дело в том человеке, который делает людоедов и садистов проводниками своей воли.

Никита Соколов:

Четыре с половиной года колонии Оюбу Титиеву. Падает еще на чашу весов той Фемиды, о которой, вы сволочи, не имеете представления, потому что про историю не интересуетесь. Все расплачиваются.

Диляра Тасбулатова:

я ничего не пишу об Оюбе Титиеве потому что всем все ясно...

Такая ужасная ясность наступила, вы заметили?

Константин Гусев:

В принципе, никто и не ждал оправдания. Думаю, что главный результат этого вполне циркового процесса в другом. Оюба хотели не сколько наказать, сколько опорочить. А вот тут получилось как раз наоборот: судилище ещё больше повысило уважение к этому порядочному и скромному человеку. И судимость ну никак не будет клеймом на его биографии.

пы-сы: А теперь можно горько пошутить кто на Кавказе следующий...

Ризван Ибрагимов:

Власть в очередной раз показала, что она не ставит ни во что правила поведения, ниспосланные Всевышним. Заповеданная Аллахом СПРАВЕДЛИВОСТЬ обходит стороной наших прокуроров, судей, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто заказывает им приговоры против неугодных. Со всей ответственностью заявляю, что эти люди, если придерживаться логики Корана, не являются мусульманами. Они нечестивцы, они неверные, они враги Аллаха. Вся их показная набожность является лицемерием.

Владимир Севриновский:

Нелепый фарс, свидетелем одного эпизода которого мне довелось побывать, сегодня подошел к концу. Оюбу Титиеву предсказуемо дали четыре года колонии-поселения. Это была странная пьеса, в которой один немолодой человек выглядит грандиозным, а государственная машина исполняет роль комического карлика. Так смешно и жалко - чтобы скрыть свои фокусы, прочесать целую улицу и всюду стереть записи с камер. Заставить десятки полицейских публично отрицать существование группы, члены которой вовсю светят униформой в инстаграмчике. Обвинять правозащитника в наркомании устами настоящего торчка. Это был бы прекрасный спектакль, если б не страдал реальный человек. Надеюсь, мы увидим момент, когда представление закончится, пустые декорации сложат в ящики,а настоящие, живые люди выйдут из балагана невредимыми.

Надежда Прусенкова:

Какой позор и неловкие попытки выкрутиться.

Но через десять дней уже можно подавать на УДО.

Татьяна Глушкова:

По большому счету, сегодняшний приговор по делу Оюба Титиева - это победа.

Победа адвокатов, последовательно обращавших внимание на десятки несостыковок в деле и убедительно доказавших всем (кроме, разумеется, суда), что оно не просто шито белыми нитками - но шито ими «на живульку»: так, что чуть потяни - развалится.

Победа всех, кто на протяжении более чем 14 месяцев предавал дело Оюба гласности на всех уровнях, от фейсбука до ООН, от разговоров на кухне до статей в крупнейших СМИ.

Победа тех, кто каждую неделю ездил, летал, ходил в Шалинский суд, обеспечивая процессу максимальную публичность - то единственное, что заставляло нервничать и представителей обвинения, и судью.

Победа, прежде всего, самого Оюба, не сломавшегося, не согнувшегося, произнесшего перед лицом возможного десятилетнего срока невероятно смелое последнее слово и 9 с лишним часов простоявшего на ногах во время оглашения приговора.

Наша общая большая победа.

Но что-то никакой сладости от этой победы не чувствуется.

Виталий Челышев:

Полное ощущени торга между Москвой и Грозным. ИМХО, раз попал за решётку (тем более, из "Мемориала"), значит, должен был получить срок. А раз не за что срок давать, то пусть будет хотя бы колония-поселение (лишь бы там с ним не "разобрались"). Очень надеюсь, что будет апелляция. Но срок могут по нашим понятиям сократить, а потом УДО. До УДО ещё дожить нужно...