В Моздоке полицейский сломал челюсть не уступившему дорогу пешеходу

Житель Моздока (Северная Осетия) Ростислав Мельниченко обратился с заявлением в Следственный комитет. Он просит возбудить уголовное дело в отношении полицейского по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Об этом сообщает адвокат Андрей Сабинин, который по инициативе правозащитной организации "Зона права" представляет интересы пострадавшего.

Как рассказал Мельниченко, 11 марта около часа ночи, когдаон со своим другом возвращался домой, позади него резко остановился автомобиль. Вышедший из машины водитель начал кричать на молодых людей, что ему не уступили дорогу. Мельниченко ответил, что находится в жилой зоне, где приоритет принадлежит пешеходам.

Это объяснение возмутило водителя и он, сообщив, что является сотрудником полиции, нанес Мельниченко два удара в голову. Врачи диагностировали у Мельниченко двойной перелом челюсти. Через день его на "скорой" доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы во Владикавказе.

По словам пострадавшего, насилие происходило в присутствии участкового, который никак его не пресек. А позже заявил, что не водитель нарушил закон, а молодые люди, которые были нетрезвыми и не пропустили автомобиль сотрудника полиции.

Родственники Мельниченко утверждают, что нашли во "ВКонтакте" страницу полицейского — его зовут Мухамед Улигов. Сам Улигов в разговоре с "Медиазоной" отрицал причастность к конфликту.