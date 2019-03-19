Суд в Киеве заочно приговорил бывшего полномочного представителя президента России в аннексированном Крыму Олега Белавенцева к 13 годам заключения. Об этом сообщил в своём фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Его признали виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

По версии следствия, в феврале-марте 2014 года вице-адмирал Белавенцев, который тогда занимал должности генерального директора компании "Славянка" участвовал в подготовке аннексии Крыма Россией во взаимодействии с российскими властями и вёл переговоры с украинскими военными, предлагая им совершить государственную измену.

После аннексии Крыма Белавенцев был назначен полпредом Владимира Путина в созданном Крымском федеральном округе, тогда же чиновник был введён в состав Совета безопасности России. В 2016 году округ был упразднён, а Белавенцев стал полпредом президента на Северном Кавказе и занимал эту должность до июля 2018 года. После отставки его вывели из Совета безопасности.