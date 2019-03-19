Обозреватель газеты "Коммерсантъ" Мария Карпенко заявила, что ее уволили из газеты из-за недовольства Кремля и Смольного тем, как она освещает избирательную кампанию временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова в телеграм-канале "Ротонда". Об этом Карпенко написала на своей странице в Фейсбуке.

По словам журналистки, глава издательского дома Владимир Желонкин объяснил увольнение тем, что "Коммерсантъ" не может продолжать сотрудничество с ней, так как её публикаций в "Ротонде" "противоречат редакционной политике издания" ипроизнёс слова "активизм, несовместимый с журналистским статусом", отметила Карпенко. О том, что у руководства издательского дома есть претензии к выражению ею собственного мнения в соцсетях, в момент увольнения она услышала впервые. Мария Карпенко считает, что инициатива уволить её "не принадлежала редактору издательского дома: он столкнулся с давлением из Кремля". По словам журналистки, сам Владимир Желонкин сказал, что никаких претензий к её работе в газете у него нет.

Официальных комментариев "Коммерсанта" пока нет.

Канал "Ротонда" Мария Карпенко ведет с коллегой из "Фонтанки" Ксенией Клочковой. Там публикуется то, что не попадает в тексты официальных СМИ. В последнее время особое внимание уделялось врио губернатора Петербурга Александру Беглову и его окружению. Отдельной темой были взаимоотношения Смольного с журналистами. В частности, Карпенко пыталась добиться того, чтобы работа городского правительства была одинаково открытой для всех журналистов. Такой "активизм", по её словам, она считает, не просто совместимым с журналистским статусом, но и неотъемлемой частью этого статуса.

Увольнение Карпенко из "Коммерсанта" произошло за четыре дня до вручения премии "Золотое перо", где она дважды вошла в число номинантов. В том числе в категории "Новые медиа" за телеграм-канал "Ротонда". В состав жюри конкурса , которое составляло шорт-листы входит и главный редактор петербургского "Коммерсанта" Андрей Ершов.