Суд отказал воевавшему в Сирии контрактнику в выплате компенсации

Суд в Пермском крае отказал бывшему контрактнику Алексею Волоскову, воевавшему в Сирии, в выплате компенсации за тяжёлое инфекционное заболевание, полученное им во время прохождения службы.

Бывший военнослужащий и его мать требовали от Министерства обороны полмиллиона рублей. В иске они указали, что с сентября по декабрь 2015-го года Волосков три месяца провел в командировке в Сирии, а весной 2016-го в его организме обнаружили опасную инфекцию. Мать контрактника утверждает, что ей пришлось покупать за свой счёт лекарство, на которое она потратила примерно 70 тысяч рублей. Кроме того, она испытывала "нравственные страдания и сильное беспокойство" за здоровье сына.

Сам Волосков в ходе процесса пояснил, что в Сирии получил травму ноги и какое-то время ему делали обезболивающие уколы. По его мнению, таким образом он мог заразиться.

В министерстве обороны, в свою очередь, заявили, что доказать, что заболевание контрактник получил именно при выполнении своих служебных обязанностей в Сирии, невозможно. Более того, как утверждают в ведомстве, Волосков сам отказался от военно-врачебной комиссии, которая могла бы определить причины и период заражения. Также в Минобороны заявили, что страдания его матери документально не подтверждаются.

В итоге суд отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме, мотивировав это тем, что "истцами не доказана причинно-следственная связь бездействия Минобороны РФ с приобретенным заболеванием истца". Также, по мнению суда, Волосковы не смогли доказать ни свои нравственные страдания, ни то, они не могли лечиться бесплатно.