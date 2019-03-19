Гибель солдата: офицера подозревают в его избиении из-за пропажи водки

Начальника вещевой службы одной из войсковых частей Воронежской области подозревают в избиении рядового Степана Цымбал, который впоследствии был найден мёртвым (об этом писало Радио Свобода).

По данным следствия, солдат-срочник исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой на полигоне "Погоново". Начальник вещевой службы войсковой части № 91711 обнаружил, что из его автомобиля пропали два ящика водки. Офицер попытался разбудить солдата, однако крепко спавший Цымбал не проснулся. После этого капитан избил рядового

19-летнего военнослужащего в тот же день нашли мёртвым со связанными скотчем руками и полиэтиленовым пакетом на голове. Родителям солдата его тело доставили через три дня с изуродованным лицом.

Как сообщает правозащитная организация "Зона права", уголовное дело против капитана, имя которого не называется, расследуется по статьям "Превышение должностных полномочий с применением насилия" и "Доведение до самоубийства". Обвинения в убийстве ему не предъявлены, расследование обстоятельств гибели солдата продолжается.

Ранее сообщалось, что родители Степана Цымбал создали и опубликовали петцию с обращением к Сергею Шойгу. Они требуют найти и наказать виновных в гибели сына и предлагают министру обороны "застрелиться", если он "не справляется со своей работой".