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Утрехт: улики могут свидетельствовать о террористическом мотиве стрельбы

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Полиция и прокуратура Нидерландов расследуют возможные террористические мотивы стрельбы в Утрехте, жертвами которой накануне стали три человека. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление следствия.

В салоне машины, на которой пытался скрыться подозреваемый, было найдено письмо. Его содержание и другие улики, по мнению следствия, могут свидетельствовать о террористическом мотиве действий нападавшего.

Полиция заявила, что версии о других мотивах преступления не исключены и тоже расследуются. Также неясно, был ли главный подозреваемый знаком с кем-либо из жертв. Пока таких данных нет.

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в трамвае в голландском городе Утрехт 18 марта, погибли три человека, ещё несколько получили ранения разной степени тяжести. Полиция задержала главного подозреваемого — 37-летнего уроженца Турции Гюкмана Таниса. Задержаны также двое мужчин в возрасте 23 и 27 лет, имена которых не называются. Об их роли в нападении также ничего не известно.

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