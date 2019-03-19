Партия Саакашвили в Грузии изберёт нового председателя

В Грузии партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД), которую экс-президент основал в 2001 году, официально сообщила, что 24 марта, на внеочередном съезде, изберёт нового председателя.

Бывший президент Грузии, который сейчас живёт за границей, в недавнем обращении сам выступил с такой инициативой, обосновав её необходимостью "обновления партии".

Михаил Саакашвили сказал, что выдвигает на пост председателя своей партии кандидата от ЕНД на недавних президентских выборах, бывшего министра иностранных дел Григория Вашадзе. "Он очень мощно провёл свою кампанию" - отметил экс-президент. Вашадзе занял на выборах президента Грузии второе место.

Михаил Саакашвили, покинувший страну в конце 2013 года, формально не занимал пост председателя партии, поскольку автоматически лишился гражданства Грузии, вступив в гражданство Украины, а грузинское законодательство запрещает иностранцам заниматся политической деятельностью. Но все значимые решения в партии по-прежнему принимал сам Саакашвили.

В качестве технологии избрания нового председателя экс-президент предложил электронное голосование всех зарегистрированных членов ЕНД. По утверждению Саакашвили, на сегодняшний день их около 400 000 человек. То есть больше 10 процентов всего населения Грузии.

Недавно в интервью Украинскому телевидению Саакашвили сообщил, что уже купил билет на самолёт для возвращения в Киев 1 апреля - сразу после президентских выборов на Украине. Некоторые эксперты в Тбилиси считают, что предложение бывшего президента об избрании нового председателя партии, которой он бессменно руководил до 2015 года, объясняется стремлением, во-первых, полностью посвятить себя украинской политике, и во вторых, создать условия для объединения всех оппозиционных сил Грузии, включая тех политиков, кто некогда считался его непримиримым оппонентом.