Бразилец Ари ответил Погребняку на расистские высказывания в свой адрес

Бразильский футболист Ари, играющий за "Краснодар" и с прошлого года выступающий за сборную России, прокомментировал интервью футболиста "Урала" Павла Погребняка, в котором тот заявил, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России" и он не понимает, "зачем Ари получил российский паспорт".

Бразилец заявил, что ему очень грустно от того, что такие люди, как Погребняк, ещё есть. Он подчеркнул, что живёт в России уже 10 лет и за это время неоднократно страдал от расизма. Вместе с тем Ари отметил, что сейчас таких проблем значительно меньше, а потому слова Погребняка просто не заслуживают внимания.

По словам бразильца, партнёры по сборной России всегда относились к нему хорошо. "Они знают, что я отдаю все силы команде, и за это меня ценят", – сказал Ари.

В будущем футболист планирует жить как в России, так и в Бразилии.

Ранее на высказывания Павла Погребняка обратили внимание европейские футбольные чиновники и комитет по этике Российского футбольного союза. Глава комитета Семён Андреев назвал слова Погребняка "совершенно недопустимыми", отметив, что "темнокожий, если является гражданином страны, имеет такие же права, как любой другой гражданин, в том числе – право играть за национальную сборную". В РФС заявили, что в ближайшее время на заседании рассмотрят поступок Погребняка и вынесут решение. Игроку могут грозить штраф и дисквалификация.

Сам Погребняк уже прокомментировал реакцию чиновников на своё интервью. По его словам, он выражал сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. При этом он никого не хотел обидеть.

Генеральный директор футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов поддержал своего игрока, заявив, что не видит ничего криминального в его словах, так как Погребняк не назвал Ари "чёрным" или "негром". Иванов также подчеркнул, что Россия – "свободная страна, в которой каждый имеет право высказывать своё мнение".

В свою очередь, Валерий Рейнгольд, бывший футболист московского "Спартака", за который также выступал Погребняк, поддержав российского футболиста заявил, что "у нас не страна папуасов, а великая держава".