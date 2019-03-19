В ВШЭ опровергли данные Росстата о рекордном росте производства

В Высшей школе экономики опровергли опубликованные во вторник Росстатом данные о рекордных темпах промышленного роста в России. Ведомство сообщало, что выпуск промышленных предприятий ускорился с 1 процента в январе до 4,1 процента в феврале 2019 года.

Как сообщает "Лента.ру", в Высшей школе экономики провели собственные расчёты и пришли к выводу, что в феврале 2019 года никакого роста темпов промышленного производства в экономике России не наблюдалось, а если учесть сезонный эффект и календарность (в феврале 2019-го было на один рабочий день больше, чем в феврале 2018-го), то производство и вовсе снижается.

Расчёты Росстата удивили экономистов ещё и потому, что три предшествующих месяца в экономике наблюдалось поступательное замедление темпов производства. Эксперты заявляют, что данные Росстата не соответствуют даже опросным опережающим индикаторам самого статистического ведомства, и это происходит далеко не первый раз.

По итогам 2018-го года ведомство заявляло о росте строительной отрасли России на 5,3 процента, хотя еще в ноябре годовые темпы роста оценивались всего лишь в 0,5 процента. Эти высокие показатели затем позволили Минэкономразвития оценить рост ВВП по итогам года не на 1,8 процента, как прогнозировалось, а на 2 процента. Аналитики раскритиковали эти цифры и сочли их фиктивными.

Кроме опровержения данных Росстата, во вторник министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в 30 регионах страны занижают прожиточный минимум пенсионеров, чтобы сэкономить на доплатах. По словам министра, масштабы занижений в регионах различны – "где-то это сто рублей, а где-то и полторы тысячи".