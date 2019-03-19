Опубликован проект бюджета Агентства США по глобальным медиа

Во вторник опубликован президентский проект бюджета Американского агентства по глобальным медиа и входящих в его структуру средств массовой информации, в том числе корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Проект бюджета отражает основные приоритеты развития медиаорганизаций, финансируемых Конгрессом США, в числе которых названо противостояние российской государственной пропаганде. В то же время проект предусматривает сокращение финансирования по сравнению с текущим финансовым годом. Это является частью общей стратегии администрации Дональда Трампа по снижению государственных расходов.

Проект предусматривает финансирование Радио Свободная Европа/Радио Свобода в 2020 году на уровне 87 миллионов долларов. Бюджет нынешнего года - 124 миллиона. Предполагается сокращение нескольких языковых служб и перераспределение ресурсов в других службах - в частности, в пользу вещания в Интернете вместо аналогового.

"В прошлом году РСЕ/РС достигло еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в Интернете, на телевидении и радио. Это на 30 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребности объективной журналистики в России, Иране, Пакистане и во всех целевых странах РСЕ/РС", — сообщила исполняющая обязанности президента корпорации Дейзи Синделар.

Президентская бюджетная заявка - только первый шаг на пути к утверждению бюджета США. Конгресс может изменить её. Так, в прошлом году на финансирование РСЕ/РС было выделено Конгрессом 124 миллионов долларов, в то время как президент предлагал сократить расходы на корпорацию до 91 миллиона долларов.