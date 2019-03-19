В отставку подали губернаторы Челябинской и Мурманской областей

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подал в отставку. Соответствующее заявление он подал вечером 19 марта, сообщается в телеграм-канале главы региона "Молнии Дубровского". В оставку тоже подала губернатор Мурманской области Марина Ковтун, передает агентство РБК.

Владимир Путин принял оставку Бориса Дубровского. Исполняющим обязанности губернатора области назначен заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секрететаря президента России Дмитрия Пескова.

"Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это мое личное решение. Уверен, что поступаю правильно", – заявил глава Челябинской области.

Накануне сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского. Федеральная антимонопольная служба заподозрила главу региона в сговоре при выборе подрядичков, которые выиграли госконтракты на ремонт дорог в области.

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