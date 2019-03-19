ФРГ сможет высылать мигрантов в менее богатые страны Евросоюза

Европейский суд Люксембурга разрешил Германии высылать мигрантов, которым отказали в убежище, в другие страны Евросоюза, даже если там отсутствует социальная поддержка.

Согласно решению Европейского суда, тяжёлое материальное положение не является причиной для отмены высылки. Исключением признали случаи, когда у мигрантов нет средств для удовлетворения базовых потребностей. Кроме того, нельзя будет выслать мигрантов в страну, где они могут подвергаться физическому или психологическому насилию.

Запрос ФРГ в Люксембурге рассмотрели после обращения в несколько германских судов, которые, в частности, почти не высылали мигрантов в Болгарию, Венгрию и Грецию. Судьи при рассмотрении дел не могли оценить, насколько обращение с мигрантами в этих странах соответствует европейским нормам.