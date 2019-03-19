AFP: Франция выдала ордер на арест экс-главы федерации легкоатлетов РФ

Франция выдала ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева в рамках расследования применения допинга в российском спорте. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники. Кроме того, по данным СМИ, выдан ордер на арест бывшего тренера сборной России по лёгкой атлетике Алексея Мельникова.

В беседе с российскими СМИ Балахничев заявил, что не получал от французской стороны никаких уведомлений и не в курсе содержания ордера.

Балахничев ушёл с поста главы Всероссийской федерации легкой атлетики осенью 2015 года после публикации доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) о государственной поддержке допинга в российском спорте. Позднее глава Международной федерации лёгкой атлетики Ламин Диак заявил, что Балахничев помог ему найти полтора миллиона долларов на финансирование предвыборной кампании президента Сенегала Маки Салла в обмен на сокрытие фактов применения допинга российскими атлетами. Самого Диака во Франции подозревают в коррупции.

Международная федерация лёгкой атлетики ввела ограничения в отношении Всероссийской федерации в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства. С момента введения ограничений российские атлеты не могут принимать участие в международных соревнованиях под национальным флагом. В марте организация в очередной раз продлила запрос для российских спортсменов выступать на международных соревнованиях.