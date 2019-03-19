Абелевскую премию по математике впервые получила женщина

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике американскому профессору Карен Уленбек за работы по геометрическому анализу и калибровочной теории поля. Уленбек стала первой женщиной, получившей эту награду.

Норвежская академия наук отметила, что работы американки оказали фундаментальное влияние на геометрию, математический анализ и математическую физику за последние 40 лет.

Премию Абеля вручают с 2003 года. Она названа в честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля и является одной из наиболее престижных наград в математике. Её размер составляет шесть миллионов шведских крон (около 750 тысяч долларов). Церемония награждения пройдёт в Осло 21 мая. Премию Абеля часто сравнивают с Нобелевской премией, которая не вручается за достижения в математике.

Карен Уленбек — профессор на кафедре математики в Техасском университете в Остине. Её называют основательницей современного геометрического анализа.