Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя президента Польши Анджея Дуды.

При этом ранее польский МИД сообщал, что рекомендовал пригласить российского президента на мероприятия. Позднее в министерстве заметили, что организацией занимается канцелярия президента, а окончательное решение о списке гостей принимает глава государства.

Кремль информацию пока не прокомментировал.

Президент России был одним из гостей на мероприятиях по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше.