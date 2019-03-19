Суд в Киеве признал незаконным отказ в убежище для Павла Шехтмана

Апелляционный суд в Киеве признал незаконным отказ в политическом убежище российскому активисту Павлу Шехтману. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Ранее миграционная служба Украины отказала Шехтману в предоставлении убежища. Ведомство сослалось на то, что в России активист находится в розыске по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Помимо прочего, Шехтман скрылся на Украине, будучи под домашним арестом в Москве.

Впоследствии активист выиграл у миграционной службы суд первой инстанции. Однако ведомство подало апелляцию.

В соцсетях отмечают, что решение суда можно считать важным прецедентом по делам о политическом убежище для россиян.

Павел Шехтман – российский гражданский активист и историк. Известен как защитник старинной застройки в районе Кадашёвская слобода. Принимал участие в защите Химкинского леса.

В сентябре 2014 года Следственный комитет возбудил в отношении Шехтмана уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом послужил репост в фейсбуке сообщения о расстреле украинцев в Донецке. По версии следствия, Шехтман призывал к убийствам журналистов российских государственных телеканалов. Активиста задержали в феврале 2015 года, вскоре суд отправил его под домашний арест. Через несколько дней Шехтман скрылся на Украине.