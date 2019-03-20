Болельщика в футболке с надписью "Навальный" не пустили на матч

В Краснодаре болельщика в майке с надписью "Навальный" не пускали на матч баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", пока он не переоделся. Об этом сообщает краснодарский штаб Алексея Навального.

16 марта сотрудники арены не пропустили в VIP-сектор болельщика по имени Филипп, который пришёл с родителями на матч. Они потребовали снять майку с надписью "Навальный", ссылаясь на запрет на на надписи "политического экстремистского, провокационного или рекламного характера". Пройти на игру молодой человек смог, переодевшись в предоставленную сотрудниками арены футболку.

Он рассказал, что ходит на матчи "Локомотива" в футболке с надписью "Навальный" на протяжении пяти месяцев и с этим "не было никаких проблем".

В краснодарском штабе Навального инцидент связывают с расследованием о коррупции в клубе "Локомотив-Кубань", опубликованным 15 марта.В нём утверждается, что руководство клуба незаконно обналичивало спонсорские средства компании РЖД.