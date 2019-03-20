РАН: Минфин отказался выделить ₽1 млрд на программы научного обмена

Министерство финансов России отказалось выделить Российской академии наук один миллиард рублей на международные проекты ипопуляризацию науки. Об этом РБК сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, официального письма в РАН пока не получили, но предварительно в Минфине сообщили, что "денег не дадут", так как не понимают, как они будут распределяться.

В министерстве эту информацию пока не прокомментировали.

РАН попросила дополнительный миллиард рублей в ноябре прошлого года. По словам вице-премьера Ольги Голодец, с министерством финансов была достигнута "принципиальная договоренность" о этих деег в бюджет 2019 года.

Летом прошлого года Госдума России приняла президентский законопроект, расширяющий полномочия Российской академии наук. Среди задач и целей РАН - популяризация науки, занятие международным сотрудничеством и прогнозирование научно-технологического развития России.

Глава РАН Александр Сергеев назвал "обычной" ситуацию, когда "есть поддержка президента, профильного вице-премьера, а Министерство финансов денег не дает".

