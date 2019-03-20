Жертвами циклона на юге Африки стали тясячи человек

Жертвами циклона в Мозамбике могли стать более тысячи человек. Об этом заявил президент страны Филипе Ньюси.

Циклон Идай пришёл на юго-восток Африки на прошлой неделе. Он принёс в регион сильные дожди и вызвал наводнения. Красный крест сообщает, что порт Бейра, второй по величине город Мозамбика, разрушен на 90 процентов. Многие населённые пункты затоплены и отрезаны от внешнего мира. Без крова остались десятки тысяч человек.

В соседних странах - Малави и Зимбабве - от стихии погибли более 200 человек. Сотни пропали без вести.

По данным властей, в регионе уничтожен будущий урожай. Синоптики прогнозируют, что проливные дожди продолжатся в ближайшие дни.