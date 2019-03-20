Старшая дочь Назарбаева избрана главой Сената Казахстана

Новым председателем Сената (верхней палаты парламента) Казахстана стала старшая дочь бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Дарига. Об этом сообщает Tengrinews.kz. Выборы проводились тайным голосованием. Все 44 присутствующих на заседании поддержали кандидатуру Дариги Назарбаевой.

Она сменила на этом посту Касыма-Жомарта Токаева, который сегодня вступил в должность президента Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев накануне досрочно сложил полномочия. Ранее Дарига Назарбаева занимала пост председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

В последние месяцы она сделала несколько громких заявлений, в частности, назвала министерство финансов Казахстана самым коррумпированным ведомством в стране, а также подняла вопрос о коррупции на таможне.

Дарига Назарбаева, которой 55 года, была избрана депутатом Мажилиса Казахстана в 2004 году. В апреле 2014 года она была назначена заместителем председателя нижней палаты парламента. В 2015 году указом Назарбаева она заняла пост заместителя главы правительства. В парламент Дарига Назарбаева вернулась в 2016 году, указ об этом подписал ее отец.

Старшая дочь Назарбаева любит выступать как певица.

Дарига Назарбаева долго состояла в браке с бизнесменом, политиком и дипломатом Рахатом Алиевым. Они развелись в 2007 году. Алиев позднее был приговорен в Казахстане к 40 годам тюрьмы заочно по обвинениям в измене и коррупции. В феврале 2015 года Алиев был найден мертвым в австрийской тюрьме, где он содержался под стражей в ожидании суда по обвинениям, связанным с тремя убийствами, совершенными в Казахстане в 2006 году. Астана неоднократно требовала его экстрадиции.