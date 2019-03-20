Центр "Э" ищет экстремизм в спектакле Театра.doc "Кантград"

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") пришли накануне в театральную студию "Дети райка" в Москве, где сегодня артисты Театра.doc. должны были играть документальную пьесу "Кантград".

Как рассказала "МБХ медиа" режиссер спектакля Анастасия Патлай, полицейские никаких документов не показали, но дали понять руководителю студии, что содержание спектакля "Кантград" проверяют на экстремизм. При этом они сообщили, что экспертизы пьесы пока не проводились, и попросили показать им договор аренды помещения Театром. doc. С осени прошлого года театр остался без помещения и играет на разных театральных площадках Москвы.

Спектакль "Кантград" был поставлен в декабре 2016 года. Он рассказывает о судьбе немцев в послевоенном Кёнигсберге, ставшем Калининградом. О сложных взаимоотношениях победителей и побежденных. Это - история любви двух врагов - роман советского офицера и немки, которую он спасает от выселения. Спектакль был показан не только в Москве, но и в других городах. Последние показы прошли в Калининграде, где режиссёр и артисты столкнулись с трудностями. Сначала спектакль отменили как "неблагонадежный", а после того, как его всё-таки сыграли, в местных СМИ появились разгромные статьи, где авторов "Кантграда" критиковали за фальсификацию истории с целью "опорочить память воинов и прошлое России".

Анастасия Патлай не исключает, что кто-то из "бдительных" жителей Калининграда написал в Москву донос на Театр. doc, и теперь полиция запугивает арендаторов , которые дают площадку для театра. Не желая подвергать театральную студию "Дети райка" лишнему риску, Патлай решила перенести спектакль "Кантград" в Музей и Центр имени Андрея Сахарова.