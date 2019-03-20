В Якутске местный житель напал на мигранта, чтобы вынудить его уехать

В Якутске полиция задержала местного жителя, который напал на мигранта, сообщают "Сибирь. Реалии". В YouTube опубликовано видео допроса задержанного, который признаётся в том, что нанёс побои незнакомому человеку, уроженцу Таджикистана, с целью напугать его и вынудить уехать. При этом у нападавшего в руке был пневматический пистолет.
Полиция также сообщила об аресте группы людей, учинивших "антимигрантские погромы" в овощных киосках, а также о задержании организатора стихийного митинга против мигрантов, состоявшегося 17 марта. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей по обвинению в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
- В ночь на 17 марта в Якутске была похищена и изнасилована местная жительница. По её словам, она шла по улице, где на неё напал мужчина, силой затащивший её в салон своего автомобиля. Далее он привёз её в один из гаражных комплексов, где совершил изнасилование, после чего отвёз пострадавшую в автомастерскую и оставил с двумя своими знакомыми. Женщине удалось сбежать. Информация в соцсетях о том, что преступление совершили мигранты из Средней Азии, вызвала общественный резонанс.
- На следующий день в Якутске прошла массовая стихийная акция протеста, после которой приезжим начали поступать угрозы. Правоохранительным органам пришлось взять под охрану городскую мечеть. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева пообещали решить проблему нелегальных мигрантов. Парламент Якутии создал комиссию по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом.
- По факту похищения и изнасилования местной жительницы было заведено уголовное дело. Полиция задержала троих человек. Как сообщается, 23-летний подозреваемый в изнасиловании признал свою вину – он находится под арестом. Двое других задержанных обвиняются в незаконном лишении свободы.
- 19 марта в Якутске не вышли на работу больше 80 водителей автобусов. Это случилось после публикации в социальных сетях видео с "антимигрантских" акций, а также после нападения и избиения семью местными жителями мигранта-водителя автобуса.
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