В Якутске местный житель напал на мигранта, чтобы вынудить его уехать

В Якутске полиция задержала местного жителя, который напал на мигранта, сообщают "Сибирь. Реалии". В YouTube опубликовано видео допроса задержанного, который признаётся в том, что нанёс побои незнакомому человеку, уроженцу Таджикистана, с целью напугать его и вынудить уехать. При этом у нападавшего в руке был пневматический пистолет.

Полиция также сообщила об аресте группы людей, учинивших "антимигрантские погромы" в овощных киосках, а также о задержании организатора стихийного митинга против мигрантов, состоявшегося 17 марта. Суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей по обвинению в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.