Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур "Ленинграда"

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров анонсировал прощальный тур группы. Об этом он рассказал в своём инстаграме. "Между сложными вещами, // Я скажу, как не юнец, — // Этот тур будет прощальным, // Вот и сказочке конец", написал музыкант, разместив плакат Стадионного тура-2019.

Тур запланирован с июня по октябрь 2019 года в 9 регионах России на стадионах, на которых проходил чемпионат мира по футболу. Завершится турне выступлением в Петербурге 12 октября.

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году. В 2008-м Сергей Шнуров уже объявлял о распаде коллектива, но в 2010 году возродил его. Группа выпустила 19 студийных и шесть концертных альбомов и поставила рекорд среди российских групп по посещаемости одного концерта, собрав в 2018 году 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург".