Еврокомиссия оштрафовала Google на полтора миллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму почти полтора миллиарда евро за нарушение европейских норм конкуренции при размещении рекламы и выделении её при поиске в интернете. Решение принято на основании расследования. Оно было начато в 2016 году.

Европейский регулятор выяснил, что с 2006 года компания ограничивала контракты на рекламу конкурентов. Утверждается Google заключал соглашения со сторонними сайтам и не позволял конкурентам размещать рекламу в их поисковых выдачах. Кроме того, корпорация требовала, чтобы её собственная реклама получала премиальное размещение.

В 2017-2018 годах Еврокомиссия дважды штрафовала Google на общую сумму почти семь миллиардов евро за нарушения в работе на рынке поисковых систем и ограничения на переустановку приложений на мобильных телефонах с операционной системой Android.