Президент, ставший столицей. Кому пригодится опыт Назарбаева?

Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сохранявшего свой пост на протяжении почти 30 лет, с одной стороны стала большим сюрпризом, с другой - выглядит хорошо подготовленным ходом. Назарбаев оставил за собой посты главы Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан", сменивший его в кресле главы государства Касым-Жомарт Токаев лично предан первому президенту Казахстана, старшая дочь Назарбаева Дарига уже возглавила Сенат - все это указывает на то, что Нурсултан Назарбаев, обладатель титула Елбасы, то есть "Лидера нации", вряд ли планирует далеко устраниться от власти. А в его честь уже решено переименовать столицу Казахстана Астану, которая станет "Нурсултаном".

Возможны ли теперь в Казахстане существенные изменения политического курса, потеряет ли Кремль важного союзника в Средней Азии и может ли передача власти "по-назарбаевски" стать моделью для Александра Лукашенко и Владимира Путина обсудят политологи Станислав Белковский и Досым Сатпаев. Ведет программу Сергей Добынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.