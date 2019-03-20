Суд в Новосибирске признал виновным одного из нападавших на журналиста сайта "Тайги.инфо" Петра Маняхина. Осуждённому заменили условный срок по другому делу на реальный и добавили два месяца колонии. В общей сложности подсудимый проведёт в заключении два года и восемь месяцев, сообщает издание "Тайга.инфо".

Нападавший оказался ранее судимым несовершеннолетним. У него уже был условный срок в 2,5 года, суд прибавил к этому два месяца и взыскал с молодого человека компенсацию имущественного и морального вреда. Обвинение просило назначить осуждённому 3,5 года лишения свободы в совокупности за все преступления.

"Я не настаивал на строгом наказании и говорил суду, что не заинтересован в длительном заключении для нападавшего. Важнее было возместить причиненный вред. Суд, как мне кажется, прислушался к этому", – рассказал изданию журналист Пётр Маняхин.

Второй нападавший так и не установлен следствием. По словам Маняхина, у правоохранительных органов есть предполагаемые имя, фамилия, фото и данные о районе проживания преступника.

Нападение на Маняхина произошло ночью 24 сентября 2018 года в центре Новосибирска. Журналист возвращался домой из командировки в Абакан, где собирал информацию о втором туре выборов губернатора Хакасии.

Судмедэксперты зафиксировали у журналиста рассечение губы и гематомы на лице. После нападения у него обострилось хроническое заболевание. Двое нападавших забрали ноутбук, телефон, диктофон, деньги и другую технику. Также преступники угрожали "порезать" журналиста, но нож не показали.

Маняхин заявлял, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. К такому же выводу пришел суд, рассматривавший дело.

​Пётр Маняхин, журналист "Тайги.инфо", автор сайта "Батенька, да вы трансформер", сотрудничает с сайтом "Сибирь.Реалии", был главным редактором журнала "УЖ" Новосибирского государственного университета.

В августе 2018 года Маняхин удалил последний номер журнала "УЖ" по теме толерантности из паблика "ВКонтакте" после вызова в Роскомнадзор, где ему пригрозили правовыми последствиями. У экспертов возникли вопросы к тексту "Я – это я", в котором транслировались монологи ЛГБТ-жителей новосибирского Академгородка.