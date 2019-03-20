Не вставшую под гимн журналистку хотят лишить аккредитации

Председатель городского совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев пригрозил лишить аккредитации журналистку издания "Сибкрай" Рихарду Лем, которая не встала во время исполнения российского гимна, открывавшего заседание.

Спикер горсовета дважды публично отчитал журналистку, назвав её "девушкой в очках" и обвинив в неуважении к государственным символам. Он также призвал Рихарду Лем изучить законы Российской Федерации, по которым, как заявил Асанцев, граждане обязаны слушать гимн стоя, а мужчины ещё и снимать головные уборы. В конце чиновник пообещал, что, если подобные вещи будут повторяться, он удалит журналистку с сессии и лишит её аккредитации.

Издание "Сибкрай" отмечает, что Лем не смогла встать во время исполнения гимна из-за того, что ранее упала на тротуаре и ударилась спиной, получив ушибы. Журналисты напрямую связали это с оледеневшими городскими улицами, на которых, как указано в сообщении интернет-портала, "десятки людей ежедневно ломают кости, получают растяжения и другие травмы". Редакция потребовала от спикера Асанцева отчёта о работе депутатов по обеспечению контроля за состоянием улиц Новосибирска.

Также редакция "Сибкрая" обратила внимание Асанцева на то, что, не встав во время исполнения гимна, Рихарда Лем не нарушила никаких законов.