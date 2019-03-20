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Командира, по вине которого погибли двое солдат, осудили условно

Тактические учения морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке, октябрь 2014 года

Псковский гарнизонный военный суд приговорил к трём с половиной годам условного срока командира десантно-штурмовой роты 76-й псковской дивизии Сергея Федосова, по вине которого двое военнослужащих утонули в боевой машине десанта во время учений.

Приговор Федосову вынесли ещё в конце января, однако известно о нём, как и о сути самого уголовного дела, стало только сейчас.

Псковский суд установил, что 3 октября 2018 года во время военных учений по преодолению водных преград командир роты лично приказал троим членам экипажа боевой машины занять места в среднем отделении, что согласно правилам эксплуатации категорически запрещено. При этом Федосов знал, что с экипажем не проводились практические занятия по действиям в аварийных ситуациях на плаву.

После захода в реку машина пошла ко дну, и Феодосов, который занимал место командира в башне, приказал всем покинуть её. Один из членов экипажа позже рассказал в суде, что открыл кормовой люк, через который внутрь машины стала быстро поступать вода. Он не смог его закрыть и спасся через другой люк. Двое же других солдат – 20-летний срочник Максим Сазонов и 24-летний контрактник Владислав Новиков – утонули.

На суде Федосов признал свою вину. Обвинение ему было предъявлено по статье "нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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