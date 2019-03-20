Компания Walt Disney купила киностудию 21st Century Fox. Сумма сделки составила 71 миллиард долларов. К Disney также перешли продакшн-студии, кабельные сети FX и National Geographic.

Новый владелец также получил права на несколько популярных франшиз. В их числе "Люди-Икс", "Аватар" и "Симпсоны". Бывший владелец Fox медиамагнат Руперт Мердок - уже создал новую компанию Fox Corporation. В нее войдут непроданные активы: канал Fox News, региональные телестанции и спортивные телеканалы.

The New York Times отмечает, что покупка 21st Century Fox стала крупнейшей за 96 лет существования Disney.