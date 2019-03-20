Умер народный артист России Анатолий Адоскин

Народный артист России Анатолий Адоскин умер на 92-м году жизни. Об этом в инстаграме сообщила актриса Светлана Дружинина.

Адоскин родился в 1927 году в Москве, в 48 году окончил театральную студию при театре им. Моссовета (курс Юрия Завадского), играл в театрах "Современник" и им. Ленинского комсомола (Ленком). После возвращения в театр им. Моссовета служил в нём на протяжении 51 года.

С 55-го года снимался в кино, снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в "Двух капитанах" Владимира Венгерова, "Девчатах" Юрия Чулюкина, "Человеке из ниоткуда" Эльдара Рязанова, "Семи стариках и одной девушке" Евгения Карелова и "Москве-Кассиопее" Ричарда Викторова.

Дата и время прощания с Адоскиным будут сообщены позднее, сообщает сайт театра им. Моссовета.