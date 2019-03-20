В Италии водитель угнал и поджёг автобус с 50 детьми. Их спасли

В Италии водитель автобуса с детьми протаранил на нём несколько полицейских машин, а затем поджёг его. Всего в этот момент в автобусе находились более 50 школьников. Некоторых из них преступник связал.

По данным итальянской полиции, перед тем, как поджечь автобус, водитель сказал детям, что "никто не выживет". Однако в результате инцидента никто не погиб. Школьники сумели выбраться через заднее стекло, разбитое полицейскими. 14 детей попали в больницы из-за отравления дымом, но угрозы их жизни нет, передает Reuters.

Сам преступник арестован. Это 47-летний итальянец сенегальского происхождения. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции.