Первый в Европе ресторан под водой открывается в Норвегии. ФОТО

В Норвегии открывается первый в Европе подводный ресторан. На его посещение зарегистрировались уже более семи тысяч человек. Ресторан находится на южном побережье Норвегии. Он представляет собой большую бетонную трубу, погруженную в Северное море на пятиметровую глубину. Здание спроектировано известным норвежским архитектурным бюро Snøhetta. Оно также создавало оперный театр в Осло и Национальный музей-мемориал 11 сентября в Нью-Йорке.

Как сообщает euronews, меню из 18 блюд на основе морепродуктов обойдется посетителю в 3700 норвежских крон (около 27 тысяч рублей). Ресторан получил название Under, что в переводе с английского означает "под [водой]", а в переводе с норвежского – "чудо". В мире есть всего несколько подводных ресторанов, но они находятся в основном в тропических водах, например, на Мальдивах и в Дубае.