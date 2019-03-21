Адвокат Карауловой попросил суд о её условно-досрочном освобождении

Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке "Исламское государство", попросила об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил её адвокат Сергей Бадамшин.



Он уточнил, что подал ходатайство в Вологодский городской суд. Караулова отбывает наказание в исправительной колонии в Вологодской области.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осужденной объясняют ее действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам колонии. Срок наказания исчисляется с 27 октября 2015 года.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой на нарушения в ходе предварительного расследования.