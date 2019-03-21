Новая Зеландия запретит штурмовые винтовки после теракта в мечетях

В Новой Зеландии запретятпродажу и использование штурмовых и полуавтоматических винтовок после недавнего нападения на две мечети в городе Крайстчёрч, в результате которого погибли 50 человек и десятки были ранены. Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

Новый закон примут 11 апреля. До этого времени всем владельцам оружия без специальной лицензии предложили сдать его добровольно. Власти Новой Зеландии обещают выплатить компенсацию владельцам, сданного оружия. На эти цели планируется потратить из бюджета страны около 138 миллионов долларов США.

Сейчас в Новой Зеландии разрешено владеть полуавтоматическими автоматами и винтовками с магазином на не более семи патронов.

Оружейное законодательство в Новой Зеландии одно из самых либеральных в развитых странах мира. В стране с населением около 5 миллионов человек зарегистрировано около 1,5 миллиона единиц огнестрельного оружия. При этом уровень преступности с использованием этого оружия традиционно очень низкий, что служит аргументом для противников ужесточения законодательства.

Напавший на мечети австралиец Брентон Таррант, как сообщается, приобрёл своё оружие, включая полуавтоматическую винтовку, в соответствии с законом, отправив в полицию заявку и получив одобрение.