СМИ: в Москве построят офис РЖД за 72 миллиарда рублей

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) планирует построить офисное здание в Москве за 72 миллиарда рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Проект получил название "РЖД-сити". Новое здание хотят построить на грузовом дворе Рижского вокзала. Его площадь составит 450 тысяч квадратных метров. Это больше двух башен "Федерация" в "Москва-сити". Строительство займет не менее пяти лет. Компания потратит на него не менее 10 процентов собственных средств, остальное вложат девелоперы и банки, уточнил один из собеседников газеты

На проект потратят больше, чем на штаб-квартиру Роскосмоса в виде ракеты. Ранее сообщалось, что эта стройка обойдется в 25 миллиардов рублей.

В 2018 году чистая прибыль РЖД составила почти 35 миллиардов рублей. К 2025 году компания планирует увеличить прибыль более чем в пять раз. 20 марта премьер Дмитрий Медведев утвердил долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.