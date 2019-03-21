США отрицают вмешательство в украинское правосудие

Госдепартамент США отрицает вмешательство в украинскую систему правосудия. Ранее об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает The Hill.

Ранее в интервью Hill.TV Луценко сообщил, что получил от посла США в Киеве Мари Йованович список тех, кого нельзя уголовно преследовать. Генпрокурор назвал такие действия неприемлемыми.

Посольство США на Украине в свою очередь заявило, что слова Луценко не соответствуют действительности. Такие высказывания имеют цель ослабить репутацию американского посла в Киеве, считают в дипмиссии.