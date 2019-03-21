Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке. Об этом сообщается на официальном портале правительства региона в четверг. Берг возглавлял область с 2010 года.

Сегодня же попросила президента Владимира Путина о досрочной отставке губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Об этом она рассказала на брифинге, отметив, что президент ещё не подписал заявление. По словам Ковтун, она также приняла решение не баллотироваться на пост главы региона на губернаторских выборах в сентябре.

О том, что Ковтун подала в отставку ещё 18 марта, сообщил РБК анонимный источник в Кремле.

Ковтун руководила Мурманской областью с 2012 года. При этом слухи об её отставке периодически возникали в течение двух лет. В качестве причин назывались конфликт с региональными элитами и уголовные дела, возбужденные в отношении чиновников из окружения губернатора.

Ранее на этой неделе пост губернатора Челябинской области по своей инициативе покинул Борис Дубровский. Досрочно ушли в отставку глава Республики Алтай Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов. Владимир Путин уже принял отставки и назначил исполняющих обязанности руководителей регионов.

На прошлой неделе издание "Проект" сообщило, что в отставку в ближайшее время могут подать до шести губернаторов. Все отставки состоятся до конца апреля, утверждали собеседники издания. В понедельник о грядущих отставках губернаторов написали также "Ведомости".