Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский прокомментировал решение главы государства не пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

Он заявил агентству ПАП, что Польша будет отмечать дату агрессии против себя с представителями государств, которые сотрудничают с Варшавой в обеспечении мира, на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности.

"Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня", — отметил Щерский. На мероприятие приглашены руководители стран НАТО, в том числе Германии, стран Восточного партнёрства, в том числе Украины и Белоруссии и Генеральный секретарь ООН.

В среду российский МИД прокомментировал решение президента Польши не приглашать Путина. Там заявили, что неприглашение президента было принято с "недоумением" и является "игнорированием исторической логики". Щерский в ответ заметил, что упоминание исторической логики проблематично, учитывая контекст сентября 1939 года [17 сентября советские войска начали занимать территории восточной Польши, присоединив их к территориям Украинской и Белорусской ССР — РС].