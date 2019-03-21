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Польша объяснила отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

Кшиштоф Щерский

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Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский прокомментировал решение главы государства не пригласить Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

Он заявил агентству ПАП, что Польша будет отмечать дату агрессии против себя с представителями государств, которые сотрудничают с Варшавой в обеспечении мира, на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности.

"Нарушение этих правил было признаком агрессоров 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня", — отметил Щерский. На мероприятие приглашены руководители стран НАТО, в том числе Германии, стран Восточного партнёрства, в том числе Украины и Белоруссии и Генеральный секретарь ООН.

В среду российский МИД прокомментировал решение президента Польши не приглашать Путина. Там заявили, что неприглашение президента было принято с "недоумением" и является "игнорированием исторической логики". Щерский в ответ заметил, что упоминание исторической логики проблематично, учитывая контекст сентября 1939 года [17 сентября советские войска начали занимать территории восточной Польши, присоединив их к территориям Украинской и Белорусской ССР — РС].

  • Решение о неприглашении Путина было принято несмотря на реокмендацию польского МИД позвать его. Президент России был одним из гостей на мероприятиях по поводу 70-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходили в Польше.

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